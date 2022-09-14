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Гаджиев — об отставках тренеров в РПЛ: встречают по одёжке, а провожают по эмоциям

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал массовую отставку тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Согласен, что сейчас в РПЛ тренерам дают меньше времени, чтобы добиться результата. Но «Локомотив» под это определение не попадает. И получается, что встречают по одёжке, а провожают по эмоциям», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Он добавил, что увольнение — это не только замечание тренеру, но и просчёт руководителей при отборе кандидатов.

После девяти туров РПЛ из клубов были уволены семь тренеров, что является рекордом для России. В сезоне-2013/14 после девяти туров чемпионата в отставку подали шесть тренеров.

Ранее Гаджиев заявил, что Сергей Юран спокойно мог бы работать в топовых клубах.

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