военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Чиновник покинул Федерацию хоккея Словакии из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ

Короткая ссылка
Член исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии Михал Гандзуш подал в отставку из-за несогласия с решением организации продолжить вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сборную Словакии.

«Большинство членов исполкома решили, что игроки, выступающие в КХЛ, могут продолжать представлять Словакию на международных соревнованиях, и я это уважаю. Однако это мнение противоречит моим ценностям, поэтому в данных обстоятельствах я не могу представить свою дальнейшую работу в каком-либо качестве в федерации», — приводит слова чиновника sport.sk.

Гандзуш является победителем Кубка Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также чемпионом мира 2002 года.

9 сентября в Словацкой федерации хоккея заявили, что будут приглашать игроков КХЛ в сборную в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, в которой они выступают. А также отметили, что исполнительный комитет и Словацкая хоккейная ассоциация всегда будут соблюдать международные соглашения и действующие законы.

Ранее бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом, сообщил о причинах отъезда из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить