Чиновник покинул Федерацию хоккея Словакии из-за решения вызывать в сборную игроков из КХЛ

Член исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии Михал Гандзуш подал в отставку из-за несогласия с решением организации продолжить вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сборную Словакии.

«Большинство членов исполкома решили, что игроки, выступающие в КХЛ, могут продолжать представлять Словакию на международных соревнованиях, и я это уважаю. Однако это мнение противоречит моим ценностям, поэтому в данных обстоятельствах я не могу представить свою дальнейшую работу в каком-либо качестве в федерации», — приводит слова чиновника sport.sk.

Гандзуш является победителем Кубка Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также чемпионом мира 2002 года.

9 сентября в Словацкой федерации хоккея заявили, что будут приглашать игроков КХЛ в сборную в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, в которой они выступают. А также отметили, что исполнительный комитет и Словацкая хоккейная ассоциация всегда будут соблюдать международные соглашения и действующие законы.

Ранее бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом, сообщил о причинах отъезда из России.