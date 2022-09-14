Шупляков — об игровом времени Дзюбы: возможно, он что-то не то сказал Монтелле

Александр Шупляков, первый тренер Артёма Дзюбы, поделился мнением о том, почему российский футболист получает мало игрового времени в «Адана Демирспор».

«Почему Артём не играет? Догадки есть, но достаточно радикальные. Может, травма какая-то. А возможно, что-то не то сказал тренеру Монтелле, не так себя повёл в команде. Харизма-то у него будь здоров. За словом в карман не полезет», — цитирует Шуплякова Sport24.

18 августа россиянин подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один мяч.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Дзюбы в команде.