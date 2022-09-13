военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вендел — об отказе от перехода во «Фламенго»: в «Зените» меня всегда ценили

Короткая ссылка
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел объяснил, почему решил отказаться от перехода во «Фламенго».

«Решение остаться было вопросом благодарности. В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились, мне было бы неприятно воспользоваться пунктом об уходе в одностороннем порядке», — цитирует Вендела Globo Esporte.

Он также отметил, что интерес «Фламенго» очень обрадовал его, на телефон постоянно приходили уведомления, люди присылали распечатки, новостные ссылки и расспрашивали, действительно ли он уезжает.

«Мои представители разговаривали с «Фламенго», и у них также были другие переговоры, я не знаю, могу ли я называть клубы, но это гигантские клубы из Италии и Англии», — добавил футболист.

Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до конца 2027 года. В сезоне-2022/23 хавбек провёл девять матчей за «Зенит», забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Вендел оформил второй дубль за команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить