Вендел — об отказе от перехода во «Фламенго»: в «Зените» меня всегда ценили

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел объяснил, почему решил отказаться от перехода во «Фламенго».

«Решение остаться было вопросом благодарности. В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо ко мне относились, мне было бы неприятно воспользоваться пунктом об уходе в одностороннем порядке», — цитирует Вендела Globo Esporte.

Он также отметил, что интерес «Фламенго» очень обрадовал его, на телефон постоянно приходили уведомления, люди присылали распечатки, новостные ссылки и расспрашивали, действительно ли он уезжает.

«Мои представители разговаривали с «Фламенго», и у них также были другие переговоры, я не знаю, могу ли я называть клубы, но это гигантские клубы из Италии и Англии», — добавил футболист.

Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до конца 2027 года. В сезоне-2022/23 хавбек провёл девять матчей за «Зенит», забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Вендел оформил второй дубль за команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).