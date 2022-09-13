Лайшев: футбол — это народный вид спорта, а фигурное катание — как вид искусства

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев сравнил популярность фигурного катания и футбола в России.

«Футбол — это народный вид спорта и всегда им будет, а фигурное катание — это как вид искусства. Можно сравнить только с художественной гимнастикой, если говорить о спорте и о привлечении женщин в мире. Они делают аудиторию, которая не так любит футбол, как фигурное катание», — цитирует Лайшева Metaratings.

Он также отметил, что весь мир следил за ситуацией, когда во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире, но расследование всё ещё продолжается.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала один из самых популярных видов спорта в России.