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Биспинг — о Чимаеве: в UFC официально появился новый суперзлодей

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Майкл Биспинг высказался о победе Хамзата Чимаева над Кевином Холлэндом на турнире UFC 279.
Биспинг — о Чимаеве: в UFC официально появился новый суперзлодей
  • Gettyimages.ru

«В UFC официально появился новый суперзлодей. Конечно, я говорю про Чимаева. Когда он выходил на бой с Холлэндом, болельщики освистывали его так сильно, как я никогда не слышал. Это было ужасно, просто безумно. Ему было плевать. После боя он показывал толпе средний палец, болтал чушь, говорил про убийство людей. Мне это очень нравится. Он реально плохой парень, как будто из фильмов про Джеймса Бонда», — цитирует Биспинга SportsKeeda.

Из-за проваленного взвешивания руководство UFC отменило поединок между Чимаевым и Диазом. Швед получил в соперники Кевина Холлэнда, а американец — Тони Фергюсона. Впоследствии Хамзат и Нейт одержали победы удушающими приёмами.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд после начала. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Ранее российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, что Чимаев проведёт следующий поединок в рамках средней весовой категории.

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