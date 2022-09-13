Авербух: ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо
- РИА Новости
«Ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо. Думаю, никакой форсированной подготовки нет. Всё‑таки этот сезон сложный для всех нас. Главное, мы увидим в строю ребят, они покажут свои программы, выслушают замечания тренеров», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».
Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».
13 сентября стал известен список участников контрольных прокатов национальной команды.
Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о пропуске олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой контрольных прокатов сборной России.