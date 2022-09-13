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Авербух: ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо

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Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Авербух: ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо
  • РИА Новости

«Ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо. Думаю, никакой форсированной подготовки нет. Всё‑таки этот сезон сложный для всех нас. Главное, мы увидим в строю ребят, они покажут свои программы, выслушают замечания тренеров», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

13 сентября стал известен список участников контрольных прокатов национальной команды.

Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о пропуске олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой контрольных прокатов сборной России.

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