Авербух: ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо

Хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

«Ждать от контрольных прокатов рекордов было бы глупо. Думаю, никакой форсированной подготовки нет. Всё‑таки этот сезон сложный для всех нас. Главное, мы увидим в строю ребят, они покажут свои программы, выслушают замечания тренеров», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

13 сентября стал известен список участников контрольных прокатов национальной команды.

Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о пропуске олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой контрольных прокатов сборной России.