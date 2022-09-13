Балахнин считает, что со сборной России по футболу отказываются играть из-за страха санкций

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на информацию об отказе сборных Азербайджана, Казахстана и Узбекистана проводить товарищеские матчи с командой России.

«Отказались, потому что боятся каких-либо санкций от международных федераций. Я не знаю досконально законов, но, возможно, им могли выписать какой-то штраф. Я думаю, что мы ещё долго будем испытывать трудности с поиском соперников», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

По информации СМИ, Российский футбольный союз обратился в Казахстанскую федерацию футбола с предложением провести товарищескую игру, однако всё осталось на уровне разговоров. Казахстан интересовало, как это будет выглядеть с имиджевой точки зрения, и в результате организация отказалась.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч с командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

Ранее президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии организации в октябре.