Балахнин считает, что со сборной России по футболу отказываются играть из-за страха санкций
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«Отказались, потому что боятся каких-либо санкций от международных федераций. Я не знаю досконально законов, но, возможно, им могли выписать какой-то штраф. Я думаю, что мы ещё долго будем испытывать трудности с поиском соперников», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».
По информации СМИ, Российский футбольный союз обратился в Казахстанскую федерацию футбола с предложением провести товарищескую игру, однако всё осталось на уровне разговоров. Казахстан интересовало, как это будет выглядеть с имиджевой точки зрения, и в результате организация отказалась.
24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч с командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.
Ранее президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии организации в октябре.