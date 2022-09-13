Тренер «Ахмата» Нагайцев: не согласен, что Агаларов запорол всё в матче с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Юрий Нагайцев поделился мнением об игре нападающего Гамида Агаларова в матче группового этапа Кубка России с московским «Динамо».

«Агаларов хорошо вошёл в игру, классно открывался на линии офсайда. Я удовлетворён его игрой. Не согласен, что Гамид запорол всё, что можно. Это субъективное мнение», — цитирует Нагайцева «Чемпионат».

Кубковый матч между «Динамо» и «Ахматом», который прошёл на поле стадиона «ВТБ Арена», завершился со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (11-я минута) и Ярослав Гладышев (31-я). У «Ахмата» отличился Иван Олейников (18-я). Нападающий Агаларов не отметился результативными действиями.

«Динамо» в матче следующего тура КР, который состоится 28 сентября, в гостях сыграет с «Оренбургом». Также 28 сентября «Ахмат» дома сыграет с «Ростовом».

Агаларов присоединился к «Ахмату» в 2022 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах, проведя суммарно на поле 290 минут, и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» отправил главного тренера Андрея Талалаева в отставку в перерыве матча с «Пари НН».