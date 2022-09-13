Мюллер: надеюсь, «Бавария» покажет Левандовски, что его уход в «Барселону» был ошибкой
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«Мы лишились его качеств, но у каждого игрока свои качества. Конечно, у нас будут ситуации во время матчей, когда болельщики будут говорить: «О, верните Левандовски». Но я уверен, что будут и противоположные. Роберт — прекрасный футболист, отличный человек. Но я надеюсь, что мы сможем показать ему, что его уход из «Баварии» был ошибкой», — приводит слова Мюллера Sport.es.
В первом туре «Барселона» разгромила «Викторию» (5:1), «Бавария» одержала победу над «Интером» (2:0).
13 сентября «Барселона» сыграет с «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.
5 августа Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что состав клуба привлекателен для потенциальных новичков команды.