Мюллер: надеюсь, «Бавария» покажет Левандовски, что его уход в «Барселону» был ошибкой

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» высказался об обстановке в немецкой команде после ухода нападающего Роберта Левандовски в каталонский клуб.

«Мы лишились его качеств, но у каждого игрока свои качества. Конечно, у нас будут ситуации во время матчей, когда болельщики будут говорить: «О, верните Левандовски». Но я уверен, что будут и противоположные. Роберт — прекрасный футболист, отличный человек. Но я надеюсь, что мы сможем показать ему, что его уход из «Баварии» был ошибкой», — приводит слова Мюллера Sport.es.

В первом туре «Барселона» разгромила «Викторию» (5:1), «Бавария» одержала победу над «Интером» (2:0).

13 сентября «Барселона» сыграет с «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

5 августа Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич считает, что состав клуба привлекателен для потенциальных новичков команды.