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Главный тренер «Ариса»: видно, что Кокорин заряжен и имеет огромное желание играть

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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре российского нападающего команды Александра Кокорина.
Главный тренер «Ариса»: видно, что Кокорин заряжен и имеет огромное желание играть
  • Legion-Media
  • © IPA/Sipa USA

«Саша пока набирает форму. Но уже выглядит лучше, чем сразу после приезда. Чувствуется, что он акклиматизировался, команда его хорошо приняла. По тому, как он радовался победе над АПОЭЛом, как он переживал, видно, что он заряжен и имеет огромное желание играть. А эта победа была для нас очень значима», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее «Арис» обыграл АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл один тайм.

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