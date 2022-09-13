военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терюшков заявил, что его смущает время начала матчей Кубка России в будни

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета подмосковного футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков заявил, что недоволен решением Российского футбольного союза (РФС) начинать некоторые матчи Кубка России в будни в раннее время.
Терюшков заявил, что его смущает время начала матчей Кубка России в будни
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Новый формат Кубка очень интересный. Он заменил нам еврокубковые игры. Это неплохое решение, но меня смущает время начала матчей. Мы для кого играем? Надо начинать в семь-восемь вечера. В этом есть недочёт», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Матч второго тура группового раунда Кубка России «Пари НН» — «Химки» в 15:00 мск.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Нижний Новгород», завершилась со счётом 1:1 в основное время (5:3 по пенальти).

В составе «Пари НН» мяч забил Тимур Сулейманов (83-я минута). У «Химок» отличился Денис Глушаков (85-я).

На 86-й минуте был удалён полузащитник «Химок» Илья Камышев.

«Химки» в десятом туре чемпионата России сыграют с «Краснодаром». Начало — в 16:30 мск.

«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на четвёртом месте.

Ранее в «Химках» объяснили поражение от «Пари НН» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить