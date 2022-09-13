Терюшков заявил, что его смущает время начала матчей Кубка России в будни

Член наблюдательного совета подмосковного футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков заявил, что недоволен решением Российского футбольного союза (РФС) начинать некоторые матчи Кубка России в будни в раннее время.

«Новый формат Кубка очень интересный. Он заменил нам еврокубковые игры. Это неплохое решение, но меня смущает время начала матчей. Мы для кого играем? Надо начинать в семь-восемь вечера. В этом есть недочёт», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Матч второго тура группового раунда Кубка России «Пари НН» — «Химки» в 15:00 мск.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Нижний Новгород», завершилась со счётом 1:1 в основное время (5:3 по пенальти).

В составе «Пари НН» мяч забил Тимур Сулейманов (83-я минута). У «Химок» отличился Денис Глушаков (85-я).

На 86-й минуте был удалён полузащитник «Химок» Илья Камышев.

«Химки» в десятом туре чемпионата России сыграют с «Краснодаром». Начало — в 16:30 мск.

«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на четвёртом месте.

Ранее в «Химках» объяснили поражение от «Пари НН» в Кубке России.