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Ведущая «Матч ТВ» пообещала прийти на стадион в нижнем белье, если «Локомотив» крупно обыграет «Зенит»

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Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серёгина заключила пари на результат своей любимой команды — московского футбольного клуба «Локомотив».
Ведущая «Матч ТВ» пообещала прийти на стадион в нижнем белье, если «Локомотив» крупно обыграет «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Если «Локо» обыграет «Зенит» больше чем в два мяча, приду в нижнем белье на стадион. Это моя мотивация игрокам выложиться на максимум», — цитирует Серёгину «РБ Спорт».

Она также подчеркнула, что нужно ставить достойные цели.

«Я приду в нижнем белье — хороший стимул футболистам выиграть наконец-то. Бывают же случаи, когда происходит что-то неожиданное, в нашем случае — победа «Локо», — заключила Серёгина.

Встреча девятого тура между «Факелом» и «Локомотивом» завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт в апреле 2023 года.

Ранее бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены руководства столичного клуба.

 

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