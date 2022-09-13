Гафин рассказал, что «Динамо» находится в контакте с «Челси» по вопросу трансфера Захаряна
- РИА Новости
«Мы находимся в контакте с руководством «Челси»», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».
«Челси» был намерен подписать Захаряна в летнее трансферное окно, однако не смог договориться о переходе с «Динамо». При этом сообщалось, что личный контракт с футболистом бело-голубых был согласован.
Захарян является воспитанником «Динамо», цвета основной команды он защищает с 2020 года. За это время полузащитник провёл 56 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 13 голами и 16 результативными передачами.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил уровень игры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Захаряна.