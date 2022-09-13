Гафин рассказал, что «Динамо» находится в контакте с «Челси» по вопросу трансфера Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что столичный клуб находится в контакте с представителями лондонского «Челси» по вопросу перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Мы находимся в контакте с руководством «Челси»», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

«Челси» был намерен подписать Захаряна в летнее трансферное окно, однако не смог договориться о переходе с «Динамо». При этом сообщалось, что личный контракт с футболистом бело-голубых был согласован.

Захарян является воспитанником «Динамо», цвета основной команды он защищает с 2020 года. За это время полузащитник провёл 56 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 13 голами и 16 результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил уровень игры полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Захаряна.