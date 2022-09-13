Галактионов — о матче Кубка России с «Химками»: победа есть победа, но есть небольшой осадок

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвёл итоги матча с «Химками» в рамках группового этапа Кубка России по футболу.

«Победа есть победа. Есть осадок небольшой, что быстро пропустили. Потеряли момент и легко после забитого мяча пропустили. Есть повод что‑то сказать нашим игрокам. У нас же замена удалась: Тимур Сулейманов здорово усилил игру в отведённый ему отрезок», — цитирует «Галактионова» «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Нижний Новгород», завершилась со счётом 1:1 в основное время (5:3 по пенальти).

В составе «Пари НН» мяч забил Тимур Сулейманов (83-я минута). У «Химок» отличился Денис Глушаков (85-я).

На 86-й минуте был удалён полузащитник «Химок» Илья Камышев.

«Пари НН» в десятом туре чемпионата России сыграет с «Оренбургом». Начало — в 14:00 мск.

«Пари НН» (12 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов подвёл итоги работы нижегородского клуба во время летнего трансферного окна.