Мостовой — о Юране в «Спартаке»: в клубе уже есть строитель, которого привёз Каттани

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Сергея Юрана о переговорах по поводу работы в «Спартаке».

«Слова Юрана о встрече с Каттани? В «Спартаке» сейчас всё нормально, ничего плохого нет. Как я и говорил в начале сезона: как попадутся более серьёзные команды, будет проверка. «Спартак» начало лихорадить, и сразу все заговорили, что всё не так. Но в «Спартаке» есть строитель, которого Каттани привёз», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не стал бы придавать значения словам Юрана.

«Химки» 10 августа расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Юрана о том, что он мог возглавить московский «Спартак».