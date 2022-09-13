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Зделар: если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топ-клубе Европы

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что многие футболисты в армейской команде способны заиграть в европейском клубе.
Зделар: если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топ-клубе Европы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших и лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, ты сможешь играть в любом топовом клубе Европы», — цитирует Зделара «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в армейском клубе много качественных футболистов. По его словам, ЦСКА является командой, которая от матча к матчу улучшает себя.

Зделар присоединился к армейскому клубу в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл 50 матчей в составе «Партизана».

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19).

Ранее Зделар сказал, что счастлив находиться в России.

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