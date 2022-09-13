Eurostavka: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан не хотят играть товарищеские матчи со сборной России

Сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана не хотят проводить товарищеские матчи с командой России.

Источник, близкий к Казахстанской федерации футбола, рассказал, что из РФС было обращение о проведении товарищеской игры, но всё осталось на уровне разговоров. Казахстан интересовало, как это будет выглядеть с имиджевой точки зрения. В результате отказались, сообщает Eurostavka.ru.

Уточняется, что источник в Федерации футбола Азербайджана сообщил, что товарищеский матч с Россией не планируется.

С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске. 23 сентября в Бишкеке пройдут предыгровая тренировка и пресс-конференция Карпина.

24 сентября в 20:00 мск в Бишкеке состоится товарищеский матч с командой Киргизии. Игра пройдёт на стадионе имени Долона Омурзакова.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался о предстоящем товарищеском матче с командой России.