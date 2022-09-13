Гаджиев считает, что Юран спокойно мог бы работать в топовых клубах

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова специалиста Сергея Юрана, что он мог возглавить московский «Спартак».

«Я хорошо знаю Юрана, мы с ним вместе работали. То, как он работал в «СКА-Хабаровске», «Химках», говорит о том, что Юран провёл добротную работу в этих клубах. Жизнь показала, что его увольнение из «Химок» было неоправданным», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что если команда получает результат и развивается, то руководителям не стоит увольнять тренера. Гаджиев добавил, что ему сложно сказать, получилось бы у Юрана работать в «Спартаке», так как красно-белые — это другой уровень команды.

«Думаю, он мог бы спокойно и нормально работать в топовых клубах, как и в «Спартаке», — заключил он.

«Химки» 10 августа расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее Юран рассказал, что вёл переговоры с Каттани по назначению главным тренером «Спартака».