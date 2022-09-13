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Масалитин рассказал, кто поборется за звание лучшего бомбардира РПЛ

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал главных претендентов на звание лучшего бомбардира текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Масалитин рассказал, кто поборется за звание лучшего бомбардира РПЛ
  • РИА Новости

«По своему опыту знаю, что бомбардирская гонка решается в конце чемпионата. Игрок может не забивать в начале сезона, но набрать форму к концу. Поэтому сейчас лучше не загадывать, кто станет лучшим бомбардиром», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

По его словам, ему хотелось, чтобы в нынешнем сезоне чемпионата России бомбардирскую гонку выиграл российский футболист.

«Чалов, Сулейманов и Комличенко могут побороться за звание лучшего бомбардира в этом сезоне, но всё будет зависеть от их настроя», — заключил Масалитин.

После девяти туров чемпионата России гонку бомбардиров возглавляет нападающий «Спартака» Квинси Промес, на счету которого восемь забитых мячей. Сперцян принял участие в десяти матчах за «Краснодар» и забил семь мячей.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил уровень игры полузащитника «Краснодара» Сперцяна и хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

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