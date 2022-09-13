Бутырская: фигурное катание без наших спортсменов будет загибаться
«Пока никто не может ответить на вопрос, когда же российское фигурное катание вернётся на международную арену. Все мы работаем, трудимся и ждём. Но! Мировое фигурное катание без наших спортсменов будет загибаться», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».
Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.
28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.
Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал о ситуации с санкциями в отношении российских спортсменов.