Бутырская: фигурное катание без наших спортсменов будет загибаться

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что отсутствие российских спортсменов может повлиять на уровень фигурного катания.

«Пока никто не может ответить на вопрос, когда же российское фигурное катание вернётся на международную арену. Все мы работаем, трудимся и ждём. Но! Мировое фигурное катание без наших спортсменов будет загибаться», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

28 августа ISU сообщил о резервировании порядка €2,6 млн на погашение убытков от «кризисных ситуаций» из-за отстранения фигуристов из России.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал о ситуации с санкциями в отношении российских спортсменов.