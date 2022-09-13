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Бородавко рассказал, что Большунов, Терентьев и Непряева могут пропустить летний ЧР по лыжным гонкам

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Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что участие лыжников Александра Большунова, Александра Терентьева и Натальи Непряевой в летнем чемпионате России в Тюмени находится под вопросом из‑за недавно перенесённой болезни.
Бородавко рассказал, что Большунов, Терентьев и Непряева могут пропустить летний ЧР по лыжным гонкам
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На летнем чемпионате России точно будут стартовать Денис Спицов, Иван Якимушкин, Никита Денисов, Юлия Ступак. Планируем, что они примут участие во всех гонках. Частично выступит Алексей Червоткин», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что участие остальных спортсменов находится под вопросом из-за болезни.

«Речь в том числе про Терентьева, Непряеву, Мальцева. Мария Истомина до сих пор находится дома с температурой. Большунов не был в Терсколе, он пропустил сбор, так как у него рожала жена. Он также перенёс болезнь в начале сентября», — заключил Бородавко.

Напомним, Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Летний чемпионат России в Тюмени пройдёт с 16 по 20 сентября.

Ранее Бородавко высказался об отсутствии международных стартов из-за санкций.

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