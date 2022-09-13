Бородавко рассказал, что Большунов, Терентьев и Непряева могут пропустить летний ЧР по лыжным гонкам

Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что участие лыжников Александра Большунова, Александра Терентьева и Натальи Непряевой в летнем чемпионате России в Тюмени находится под вопросом из‑за недавно перенесённой болезни.

«На летнем чемпионате России точно будут стартовать Денис Спицов, Иван Якимушкин, Никита Денисов, Юлия Ступак. Планируем, что они примут участие во всех гонках. Частично выступит Алексей Червоткин», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что участие остальных спортсменов находится под вопросом из-за болезни.

«Речь в том числе про Терентьева, Непряеву, Мальцева. Мария Истомина до сих пор находится дома с температурой. Большунов не был в Терсколе, он пропустил сбор, так как у него рожала жена. Он также перенёс болезнь в начале сентября», — заключил Бородавко.

Напомним, Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Летний чемпионат России в Тюмени пройдёт с 16 по 20 сентября.

Ранее Бородавко высказался об отсутствии международных стартов из-за санкций.