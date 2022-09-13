Рахимич: надеюсь, скоро России позволят вернуться в еврокубки

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о последствиях после отстранения России от международных матчей.

«Без еврокубков очень сложно. Сейчас придумали Кубок, чтобы больше игр было. На мой взгляд, это правильно, чтобы хотя бы здесь играли. Надеюсь, что в скорейшее время позволят вернуться на европейскую арену», — цитирует Рахимича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в спорте не должно быть политики. По его словам, спортивная индустрия должна объединять людей.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» Александр Глеб высказался об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.