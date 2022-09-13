военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рахимич: надеюсь, скоро России позволят вернуться в еврокубки

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о последствиях после отстранения России от международных матчей.
Рахимич: надеюсь, скоро России позволят вернуться в еврокубки
  • РИА Новости

«Без еврокубков очень сложно. Сейчас придумали Кубок, чтобы больше игр было. На мой взгляд, это правильно, чтобы хотя бы здесь играли. Надеюсь, что в скорейшее время позволят вернуться на европейскую арену», — цитирует Рахимича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в спорте не должно быть политики. По его словам, спортивная индустрия должна объединять людей.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» Александр Глеб высказался об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить