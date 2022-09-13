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Тренер Джошуа: Энтони побьёт Усика, если состоится их третий бой

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Анхель Фернандес, тренер бывшего чемпиона в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал о возможных соперниках боксёра на следующий бой.
Тренер Джошуа: Энтони побьёт Усика, если состоится их третий бой
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Если будет третий бой против Усика, Джошуа обязательно его побьёт. Думаю, он начинает понимать гораздо больше вещей. Мы просто должны сосредоточиться на себе, восстановить Энтони», — цитирует Фернандеса BoxingScene.

Он также подчеркнул, что в следующем году возможно пройдёт бой против Тайсона Фьюри или Энди Руиса.

«Так что для Энтони есть несколько отличных вариантов», — заключил Фернандес.

Напомним, что Джошуа уступил чемпиону мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинцу Александру Усику 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа и Фьюри должен пройти 3 декабря.

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