Тренер Джошуа: Энтони побьёт Усика, если состоится их третий бой

Анхель Фернандес, тренер бывшего чемпиона в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал о возможных соперниках боксёра на следующий бой.

«Если будет третий бой против Усика, Джошуа обязательно его побьёт. Думаю, он начинает понимать гораздо больше вещей. Мы просто должны сосредоточиться на себе, восстановить Энтони», — цитирует Фернандеса BoxingScene.

Он также подчеркнул, что в следующем году возможно пройдёт бой против Тайсона Фьюри или Энди Руиса.

«Так что для Энтони есть несколько отличных вариантов», — заключил Фернандес.

Напомним, что Джошуа уступил чемпиону мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинцу Александру Усику 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа и Фьюри должен пройти 3 декабря.