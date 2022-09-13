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Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»

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Экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян возглавил «Астану».
Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»
  • РИА Новости

Бабаян возглавил казахстанский клуб, сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, что 15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. 

В нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана «Астана» занимает второе место (37 очков) в турнирной таблице.

Ранее агент Сергей Пушкин рассказал, что защитник ЦСКА Георгий Щенников вернётся к тренировкам в общей группе на этой неделе.

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