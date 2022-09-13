Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»

Экс-тренер ЦСКА Григорий Бабаян возглавил «Астану».

Бабаян возглавил казахстанский клуб, сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, что 15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана «Астана» занимает второе место (37 очков) в турнирной таблице.

Ранее агент Сергей Пушкин рассказал, что защитник ЦСКА Георгий Щенников вернётся к тренировкам в общей группе на этой неделе.