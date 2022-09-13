Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»
- РИА Новости
Бабаян возглавил казахстанский клуб, сообщается на официальном сайте команды.
Напомним, что 15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана «Астана» занимает второе место (37 очков) в турнирной таблице.
Ранее агент Сергей Пушкин рассказал, что защитник ЦСКА Георгий Щенников вернётся к тренировкам в общей группе на этой неделе.