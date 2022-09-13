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Каррера: если взять и заменить всех российских судей итальянскими, то ничего не изменится

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о судействе в Российской премьер-лиге.
Каррера: если взять и заменить всех российских судей итальянскими, то ничего не изменится
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«Если взять и заменить всех российских судей итальянскими, то ничего не изменится. Это не только проблема российских судей и РПЛ. Везде недовольны судейством — такова участь арбитров», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча девятого тура чемпионата России с ЦСКА (1:4). Клуб просит расследовать четыре эпизода в игре.

Ранее Александр Мостовой назвал смешным желание «Краснодара» расследовать судейство в матче с ЦСКА.

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