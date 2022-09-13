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Навка считает, что возращение Щербаковой зависит от её желания

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала пропуск победительницей Игр-2022 в Пекине Анной Щербаковой контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Навка считает, что возращение Щербаковой зависит от её желания
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Была травма, была операция, Анна восстанавливается. Сейчас сложно говорить, повлияет ли это на карьеру Анны. Она молодая, и многое зависит от её желания», — цитирует Навку Metaratings.

Она привела примеры, когда спортсмены после травмы поднимались на пьедестал почёта. По мнению Навки, всё в руках фигуристки, болельщики её ждут.

Напомним, что Щербакова появилась в списке участников контрольных прокатов сборной России. Позже источник сообщил, что спортсменка не примет участия в них.

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

18 августа Щербакова перенесла операцию в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Анна Щербакова может не принять участия в контрольных прокатах сборной России.

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