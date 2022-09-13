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Отец фигуристки Хромых: завтра Майю должны выписать из больницы

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Отец российской фигуристки Майи Хромых Владислав Хромых подтвердил, что его дочь пропустит контрольные прокаты сборной России.
Отец фигуристки Хромых: завтра Майю должны выписать из больницы
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Майя немного травмировала руку, но с ней всё в порядке, завтра должны выписать. Что касается её возвращения на лёд, тут затрудняюсь ответить. Полагаю, что пару недель она проведёт в гипсе», — цитирует Хромых «Матч ТВ».

На прошлой неделе во время одного из занятий спортсменка коньком сильно порезала сухожилия пальцев руки.

13 сентября Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды. Хромых в этом списке не оказалось.

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Анна Щербакова может не принять участия в контрольных прокатах сборной России.

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