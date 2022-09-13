Агент полузащитника Ленини рассказал, как проходили переговоры с «Краснодаром»

Агент Пьер Фернандес рассказал, как прошли переговоры с «Краснодаром» по хавбеку Кевину Ленини.

«Переговоры с «Краснодаром» прошли довольно просто, это очень профессиональный клуб. У нас не возникло никаких проблем», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что для футболиста не является проблемой поездка в автобусе на выездные игры команды. По его словам, если бы для Ленини поездки на автобусе являлись проблемой, то трансфер в «Краснодар» бы не состоялся.

«По итогу Кевин очень счастлив, что ему удалось перейти в «Краснодар», он понимает, насколько это большой клуб, и ему не терпится уже начать играть за новую команду», — заключил Фернандес.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ленини выступал за «Шавиш» с 2020 года, за это время он провёл за португальскую команду 42 матча, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча девятого тура чемпионата России с ЦСКА.