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«Барыс» заключил однолетний контракт с защитником Ножье

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Канадский защитник Нельсон Ножье продолжит карьеру в хоккейном клубе «Барыс».
«Барыс» заключил однолетний контракт с защитником Ножье
  • Gettyimages.ru
  • © Marissa Baecker

Одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Ножье в сезоне-2021/22 выступал за «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он принял участие в 13 матчах и набрал четыре очка (1 + 3).

«Барыс» (одно очко) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее нижегородское «Торпедо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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