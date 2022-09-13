«Барыс» заключил однолетний контракт с защитником Ножье
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Одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Ножье в сезоне-2021/22 выступал за «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он принял участие в 13 матчах и набрал четыре очка (1 + 3).
«Барыс» (одно очко) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее нижегородское «Торпедо» одержало победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).