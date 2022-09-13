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Газизов объяснил, почему власти Башкортостана хотят отсудить у «Уфы» 105 млн

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение акционерного общества «Региональный фонд» подать исковое заявление в отношении клуба.
Газизов объяснил, почему власти Башкортостана хотят отсудить у «Уфы» 105 млн
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Мухаметкулов

«Мы взяли долг по просьбе правительства, по поручению. Была задержка платежей. В том году мы взяли в долг — и нам обещали перекрыть это всё. Но пока всё так и идёт. «Региональный фонд» не действует согласно закону. Проходит время, и они подают в суд», — цитирует Газизова «Чемпионат».

По информации Mash Batash, в 2021 году глава Уфы Радий Хабиров подписал план господдержки футбольного клуба, но выделенные средства пропали. Отмечается, что их мог присвоить Газизов.

По сведениям источника, также пропали деньги, вырученные с продажи нападающего Гамида Агаларова. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 и перешёл в «Ахмат».

Напомним, что «Уфа» вылетела из РПЛ и в настоящий момент выступает в Первой лиге.

Ранее Газизов рассказал о финансовых проблемах команды.

 

 

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