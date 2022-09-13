Источник: в финансовых махинациях «Уфы» замешан Газизов

Акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с целью взыскания 105 млн 609 тыс. рублей.

По информации Mash Batash, в 2021 году глава Уфы Радий Хабиров подписал план господдержки футбольного клуба, но выделенные средства пропали. Отмечается, что их мог присвоить генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

По сведениям источника, также пропали деньги, вырученные с продажи нападающего Гамида Агаларова. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 и перешёл в «Ахмат».

Напомним, что «Уфа» вылетела из РПЛ и в настоящий момент выступает в Первой лиге.

Ранее гендиректор «Уфы» Газизов подтвердил финансовые проблемы клуба.