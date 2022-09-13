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Российский хореограф ответил критикам Глейхенгауза

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Хореограф-постановщик Денис Лунин высказал своё мнение о Данииле Глейхенгаузе.
Российский хореограф ответил критикам Глейхенгауза
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы с Даней в своё время катались вместе, я его знаю хорошо. Он работает, ставит свои цели и успешно двигается к ним. Молодец. По поводу программ — слушайте, ну возьмите и сделайте лучше, если можете», — цитирует Лунина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глейхенгауз работает с фигуристками Этери Тутберидзе. Хореограф ставил программы олимпийским чемпионкам Алине Загитовой и Анне Щербаковой, серебряным призёркам Игр Евгении Медведевой и Александре Трусовой, а также чемпионкам Европы Камиле Валиевой и Алёне Косторной.

Ранее сообщалось, что Щербакова не примет участия в контрольных прокатах сборной России.

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