Источник: Месси определится со своим будущим не ранее 2023 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в настоящий момент не будет принимать решений касаемо своего будущего.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок определится с будущим в 2023 году, после чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в семи матчах команды, забил три гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Месси новый контракт.