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Источник: Месси определится со своим будущим не ранее 2023 года

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в настоящий момент не будет принимать решений касаемо своего будущего.
Источник: Месси определится со своим будущим не ранее 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Steenkeste

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок определится с будущим в 2023 году, после чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в семи матчах команды, забил три гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Месси новый контракт.

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