Источник: Месси определится со своим будущим не ранее 2023 года
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По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок определится с будущим в 2023 году, после чемпионата мира в Катаре.
Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. Его контракт с клубом действует до 2023 года.
В нынешнем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в семи матчах команды, забил три гола и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложит Месси новый контракт.