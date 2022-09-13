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Урунов назвал Гончаренко «топ-тренером»

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Полузащитник «Урала» Остон Урунов высказался о работе под руководством главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Урунов назвал Гончаренко «топ-тренером»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Гончаренко — топ! Я следил за ним ещё до прихода в «Урал», очень рад, что мне повезло начать тренироваться и играть под его руководством. Мы постоянно общаемся, беседуем», — цитирует Урунова «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Главным тренером команды является Виктор Гончаренко.

Ранее новый форвард «Урала» Рай Влут рассказал, как перед приездом в Россию советовался со своим соотечественником Квинси Промесом.

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