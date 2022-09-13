военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пономарёв назвал Дзюбу «телегой несмазанной»

Короткая ссылка
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление нападающего Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».
Пономарёв назвал Дзюбу «телегой несмазанной»
  • Legion-Media
  • © Orange Pictures

«Телега несмазанная. Пусть в Турции и заканчивает, а потом занимается каким-то другим делом. Наверняка в Турции с ним по итогу расторгнут контракт, выплатят ему деньги, и он приедет в Россию», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

18 августа россиянин подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один гол.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Артёма Дзюбы в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить