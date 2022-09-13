Пономарёв назвал Дзюбу «телегой несмазанной»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление нападающего Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».

«Телега несмазанная. Пусть в Турции и заканчивает, а потом занимается каким-то другим делом. Наверняка в Турции с ним по итогу расторгнут контракт, выплатят ему деньги, и он приедет в Россию», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

18 августа россиянин подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один гол.

Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Артёма Дзюбы в команде.