Пономарёв назвал Дзюбу «телегой несмазанной»
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«Телега несмазанная. Пусть в Турции и заканчивает, а потом занимается каким-то другим делом. Наверняка в Турции с ним по итогу расторгнут контракт, выплатят ему деньги, и он приедет в Россию», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».
18 августа россиянин подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
За турецкий клуб игрок провёл три матча и забил один гол.
Ранее главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о шансах Артёма Дзюбы в команде.