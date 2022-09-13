Бейл: в «Штутгарте» хотели, чтобы я приостановил контракт с «Крыльями»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, как «Штутгарт» хотел его переманить.

«Приглашал «Штутгарт» из Бундеслиги. Они хотели получить меня бесплатно, чтобы я приостановил контракт. Но я так никогда не сделаю, потому что уважаю свой клуб. Хотите — платите деньги», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Игрок присоединился к клубу летом 2021 года. Его контракт действует до 2024 года. В нынешнем сезоне Бейл сыграл за команду девять матчей в РПЛ и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.

Ранее голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.