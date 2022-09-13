Резцова заявила, что «всем глотку перегрызёт», если Виролайнен не пустят обратно в Россию

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова выступила в защиту своей дочери Дарьи Виролайнен после информации о возможном переходе в сборную Финляндии.

«Да, она пробежала у них на первенстве Финляндии, где заняла второе место. И дала согласие выступать за Финляндию. Она молодец», — цитирует Резцову kp.ru.

Она добавила, что её дочь будет какое-то время бегать за Финляндию, пока сборную России на допустят до международных стартов. Она отметила, что после снятия санкций с России Виролайнен вернётся и будет выступать с сестрой Кристиной.

«Должен ли дать добро СБР? Нет. У неё есть финское гражданство. На сегодняшний день она будет выступать там. У неё есть и российское гражданство. Если её не пустят сюда, я всем глотку перегрызу», — добавила Резцова.

Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.