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Червиченко назвал победу «Зенита» над «Оренбургом» «избиением родственной команды»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на разгромную победу «Зенита» в матче девятого тура чемпионата России с «Оренбургом».
Червиченко назвал победу «Зенита» над «Оренбургом» «избиением родственной команды»
  • РИА Новости
  • © Maksim Konstantinov

«Это было избиение родственной команды. «Оренбург» вроде как входит в клуб почитателей «Зенита». Так сильно его избить — это, конечно, перебор. Зато люди получают много зрелищности», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Матч девятого тура между «Зенитом» и «Оренбургом» прошёл на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка и не потерпев ни одного поражения. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее Анзор Кавазашвили оценил перспективы «Зенита» пройти текущий сезон чемпионата России без поражений.

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