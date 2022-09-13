Резцова заявила, что у Виролайнен есть финское гражданство

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о наличии у Дарьи Виролайнен гражданства Финляндии.

«У неё точно есть финское гражданство, я же мама, я точно знаю. В Союзе биатлонистов Финляндии не владеют информацией. Она сдавала все экзамены, финский язык, всё, что полагается», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.