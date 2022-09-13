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Резцова заявила, что у Виролайнен есть финское гражданство

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о наличии у Дарьи Виролайнен гражданства Финляндии.
Резцова заявила, что у Виролайнен есть финское гражданство
  • globallookpress.com
  • © Matthias Balk/dpa

«У неё точно есть финское гражданство, я же мама, я точно знаю. В Союзе биатлонистов Финляндии не владеют информацией. Она сдавала все экзамены, финский язык, всё, что полагается», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Ранее тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

В Финляндии опровергли информацию о переходе Виролайнен из-за отсутствия гражданства.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что поддержит решение дочери перейти в сборную Финляндии.

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