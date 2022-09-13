The Athletic: Тухель летом может возглавить «Реал»

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае ухода его нынешнего наставника Карло Анчелотти.

По информации The Athletic, работа в мадридском клубе является самым вероятным продолжением карьеры Тухеля.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Томас Тухель написал прощальное письмо «Челси» после увольнения из лондонского клуба.