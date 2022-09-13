В Казани завершился второй этап турнира по адаптивному футболу «Стальная воля»

Российский футбольный союз (РФС) и СИБУР провели казанский этап всероссийских соревнований среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля».

С 7 по 11 сентября в матчах по шести дисциплинам футбола приняли участие более 400 человек из 20 регионов России, сообщается на официальном сайте РФС.

Первый этап «Стальной воли» прошёл в Нижнем Тагиле в августе. Финальный турнир пройдёт в Сочи с 9 по 13 ноября.

Ранее в Сочи прошёл турнир по адаптивному футболу, который завершился масштабной церемонией награждения.