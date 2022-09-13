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Павлюченко будет играть за команду Watch TV в Медиалиге

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко будет выступать за команду «Матч ТВ» в Медийной футбольной лиге.

«Роман Павлюченко. Watch TV», — сказал футболист в видеоанонсе.

В минувшем сезоне команда блогеров 2DROTS стала победителем Медиалиги, обыграв в финале BASEMENT со счётом 4:0.

Второй сезон медийной лиги начнётся в сентябре.

Всего на соревнования зарегистрировались 18 команд, однако всё ещё остаётся пустой слот, на который претендуют около восьми коллективов.

Ранее сообщалось, что медийная команда «Рубина» примет участие во втором сезоне Медиалиги.

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