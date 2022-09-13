Павлюченко будет играть за команду Watch TV в Медиалиге
«Роман Павлюченко. Watch TV», — сказал футболист в видеоанонсе.
В минувшем сезоне команда блогеров 2DROTS стала победителем Медиалиги, обыграв в финале BASEMENT со счётом 4:0.
Второй сезон медийной лиги начнётся в сентябре.
Всего на соревнования зарегистрировались 18 команд, однако всё ещё остаётся пустой слот, на который претендуют около восьми коллективов.
Ранее сообщалось, что медийная команда «Рубина» примет участие во втором сезоне Медиалиги.