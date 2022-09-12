В «Родине» сообщили, что пока не приняли решение по переходу Маурисио

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего игрока «Зенита» Маурисио в клуб.

«Действительно ли переход реален? Не знаю пока, посмотрим. Вариант такой существует. Но мы пока не приняли окончательного решения», — цитирует Зинина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что на данный момент обсуждать нечего.

33-летний хавбек выступал за «Флуминсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В 2020 году бразилец выступал за «Панатинаикос», за который провёл 56 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Зенита» Маурисио подпишет контракт с «Родиной».