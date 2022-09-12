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«Демирспор» обыграл «Трабзонспор», Дзюба остался в запасе

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«Адана Демирспор» обыграл «Трабзонспор» в матче шестого тура чемпионата Турции по футболу.

В составе хозяев поля мячи забили Кевин Родригеш (10-я минута), Баду Н'Диайе (55-я), Самет Акайдын (90+4). У гостей отличился Анастасиос Бакасетас (36-я, пенальти). Умут Бозок (84-я).

Российский форвард Артём Дзюба не принимал участия в матче.

«Демирспор» (13 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Трабзонспор» (10) идёт на восьмой позиции.

Ранее полузащитник Гёкхан Тёре подписал контракт с «Адана Демирспор», за который выступает Дзюба.

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