Игнатьев: у меня было несколько предложений из Казахстана и Турции

Бывший игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал об интересе со стороны зарубежных клубов.

«У меня было несколько предложений, в том числе из Казахстана и Турции. Я надеюсь, что всё же получится найти команду в этом сезоне. В идеале для меня, конечно, в Москве», — приводит слова футболиста Sport24.

Он также подчеркнул, что у него было предложение от клуба из России, но он отклонил его.

35-летний полузащитник выступал за «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар», «Кубань». С 2021 года Игнатьев выступал за «Рубин». Он провёл за казанский клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о срыве перехода защитника Ильи Самошникова в «Динамо».