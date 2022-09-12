Хави — о матче с «Баварией»: «Барселона» постарается обыграть одну из лучших команд мира

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

«Нагельсман — один из лучших тренеров мира. Я ожидаю очень напряжённого матча, обе команды будут стараться владеть мячом, иногда даже агрессивными способами. Мы постараемся проявить себя и обыграть одну из лучших команд мира», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Он также подчеркнул, что нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски мотивирован на игру со своей бывшей командой.

В первом туре «Барселона» разгромила «Викторию»(5:1). «Бавария» одержала победу над «Интером» (2:0).

13 сентября «Барселона» сыграет с «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран принял решение завершить карьеру.