Хави — о матче с «Баварией»: «Барселона» постарается обыграть одну из лучших команд мира
- AFP
«Нагельсман — один из лучших тренеров мира. Я ожидаю очень напряжённого матча, обе команды будут стараться владеть мячом, иногда даже агрессивными способами. Мы постараемся проявить себя и обыграть одну из лучших команд мира», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Он также подчеркнул, что нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски мотивирован на игру со своей бывшей командой.
В первом туре «Барселона» разгромила «Викторию»(5:1). «Бавария» одержала победу над «Интером» (2:0).
13 сентября «Барселона» сыграет с «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.
Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Атлетико» Арда Туран принял решение завершить карьеру.