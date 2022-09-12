Петржела: самая скучная работа в России — быть тренером «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал работу Сергея Семака в петербургском клубе самой скучной в России.

«Самая скучная работа в России — быть тренером «Зенита». Жалко Семака, он так и останется на своём уровне. Он останется хорошим тренером только для России: еврокубков нет, чемпионат слабый, конкуренции никакой нет. Немного жалко, но и забавно», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Встреча между «Зенитом» и «Оренбургом» прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

При Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. «Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

Ранее Семак поделился эмоциями от игры команды в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».