Тренер «Спартака» Миронов — о победе над «Салаватом»: играли в нормальный, здоровый хоккей

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился мнением о матче с «Салаватом Юлаевым» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В первую очередь хотелось бы поздравить с победой наших болельщиков! Игра выдалась тяжёлой все 60 минут. Был план, который ребята выполнили. Знали, что «Салават Юлаев» начнёт агрессивно, нужно было потерпеть», — цитирует Миронова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Он также подчеркнул, что первый период «Спартак» играл от обороны и смог реализовать моменты.

«В третьем играли уже по ситуации: не на удержание счёта, а в нормальный, здоровый хоккей. Ребята — молодцы! Специальные бригады и вратарь сегодня отработали на отлично» — заключил Миронов.

Игра в Уфе завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Спартака» отличились Илья Талулаев (32-я минута), Александр Хохлачёв (35-я), Максим Цыплаков (38-я). У «Салавата» шайбу забросил Сергей Шмелёв (40-я).

«Спартак» (девять очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» (пять) располагается на пятой строчке.

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