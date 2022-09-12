Карпин о судействе: футбол превращается в баскетбол — тебя задевают мизинцем, и это фол

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По поводу того, что перебивали пенальти, — такие сейчас правила. Это те же самые слова, что мне говорили судьи по поводу пенальти в наши ворота на Песьякове в одном из матчей», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что похожий момент был в другом матче тура, где играли «Крылья Советов» и ЦСКА. По его словам, судьи матчей объясняют, что если не зафиксируют фол, то их накажут.

«И вопрос тут не к судьям, а к трактовкам. Потому что футбол превращается в баскетбол — ты бросаешь, тебя задевают мизинцем, и это фол», — заключил Карпин.

В матче «Ростов» — «Торпедо» (1:0) судья Ян Бобровский дважды просил перебить пенальти, который отбивал вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19).

Ранее бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру ростовской команды в последних матчах чемпионата России.